Incidente a Busto Garolfo, schianto frontale tra una Golf e un suv: gravissimo un ragazzo

Un ragazzo di 24 anni che lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, una donna di 55 meno grave alla Mater Domini di Castellanza e due auto completamente distrutte. È il bilancio di un incidente avvenuto in sulla Sp12 a Busto Garolfo nella mattinata di martedì 15 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 9.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto ricostruito sembra che l'impatto tra le due auto, una Jeep Cherooke e una Volkswagen Golf, sia avvenuto frontalmente.

Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il più grave, il conducente della Golf, è stato estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano ed è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano mentre la 55enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Castellanza.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada provinciale è stata chiusa tra Busto Garolfo e Inveruno.