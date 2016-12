Incidente stradale nella a San Giuliano Milanese: ferito motociclista di 47 anni

Un motociclista di quarantasette anni è rimasto ferito in un incidente stradale a San Giuliano Milanese, giovedì mattina, attorno alle dieci.

A darne notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Stando alle prime indicazioni, sembra che il centauro abbia perso il controllo del proprio motociclo, cadendo a terra, nella via per Locate.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Gli agenti della polizia locale di San Giuliano hanno fatto i rilievi per comprendere la dinamica.