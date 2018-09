Schianto tra due camion sul cavalcavia dell'A4, due feriti

Incidente stradale tra due mezzi pesanti nel primo pomeriggio di martedì 5 settembre a Cambiago, nel Milanese.

E' successo intorno all'una in via Castellazzo, sul cavalcavia dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Secondo quanto viene riferito, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Sul posto si sono precipitati tre automezzi dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due i feriti, di cui uno più serio: un 27enne rimasto intrappolato per ben tre quarti d'ora nel proprio mezzo. Necessario per questo l'intervento dei pompieri. Sul posto era pronto anche un elicottero di soccorso per trasportarlo in ospedale.