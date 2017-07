Schianto tra camion sull'Atuostrada A4

Spaventoso incidente stradale nella mattinata di lunedì 31 luglio sull'autostrada Milano-Torino (A4). È successo pochi minuti prima delle otto nel tratto piemontese, in direzione Novara.

Lo schianto ha coinvolto due camion ed un furgone. Secondo alcune prime informazioni, uno dei due camion trasporterebbe benzina riversatasi sulla carreggiata. Tre i feriti, tutti uomini tra i 35 e i 39 anni. Uno di loro in particolare - secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - è rimasto schiacciato nell'abitacolo del suo mezzo pesante.

Sul posto la polizia stradale sia da Novate Milanese sia da Novare Est, nonché i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e diversi mezzi del 118: tre ambulanze ed un elicottero.

Incidente sull'A4, autostrada chiusa: traffico in tilt

Le operazioni di soccorso si sono protratte in autostrada per diverso tempo. È stato necessario chiudere la tratta fra Marcallo-Mesero e Novara Est in direzione Torino. Di conseguenza si sono verificate code di alcuni chilometri verso Marcallo-Mesero, da Milano.