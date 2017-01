Incidente sulla Teem, si ribalta un tir carico di acido fluoridrico: strada chiusa e traffico in tilt

1 / 2

Spaventoso incidente martedì sera sulla A58, Teem tangenziale est esterna di Milano.

Poco dopo le 18, per cause ancora in corso di accertamento, un tir si è schiantato contro il guardrail e si è poi ribaltato sulla rampa dello svincolo per l’A4 in direzione Milano, all’altezza di Agrate Brianza.

Secondo le prime informazioni raccolte da MilanoToday, il mezzo - guidato da un uomo di quarantatré anni - trasportava acido fluoridrico, che comunque non è stato sversato sulla careggiata.

Il conducente della cisterna è rimasto intrappolato nelle lamiere del camion ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Milano. Le sue condizioni, nonostante lo spavento, sono discrete e i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’auto medica, ne hanno disposto il ricovero all’ospedale di Vimercate in codice verde.

Sulla Teem, per i rilievi del caso, e per decidere come “bonificare” al meglio l’acido presente nella cisterna - operazione che è stata eseguita dai pompieri -, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

PESANTISSIME RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO: STRADA CHIUSA E CIRCOLAZIONE IN TILT