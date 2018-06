Camion dell'Amsa si ribalta e finisce sui binari: linea 27 bloccata

Ci è voluta quasi un'ora di lavoro per liberare la sede tranviaria della linea 27, lunedì mattina in via Repetti - zona Mecenate - dopo un incidente che ha coinvolto un camion di Amsa.

Secondo le informazioni diramate, il mezzo si è ribaltato poco prima delle sette di mattina andando a finire sui binari del tram.

L'autista del camion è rimasto leggermente ferito: nulla di grave per lui. Sul posto i vigili del fuoco che, con l'autogru, hanno sollevato il mezzo di Amsa e l'hanno spostato dalla sede tranviaria. La linea 27 è stata temporaneamente bloccata.