Incidente a Milano, tir carico di bicarbonato si ribalta sull'Autostrada A8: traffico bloccato

Traffico in tilt sull'Autostrada A8 in direzione di Varese, nei pressi dello svincolo A4, all'altezza di Fiera Milano. Un camion cisterna che trasportava del bicarbonato in polvere si è ribaltato per cause ancora da accertare. Attorno alle 13.20 di lunedì, sono arrivate le chiamate al 118.

Camion si ribalta sull'A8: traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con ambulanza e automedica. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente di 50 anni. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato ricoverato all'ospedale Sacco.

Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato per permettere le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno messo in sicurezza l'area mentre la polizia stradale ha fatto i rilievi.