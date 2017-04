Ciclista travolto da un camion sulla Padana Superiore: arriva l'elisoccorso, strada chiusa

Era partito da Milano in direzione Arona ma la sua corsa sulla bici è stata interrotta a Magenta, sulla Padana Superiore, ex Statale 11, dove è stato travolto da un camion. La vittima del grave incidente è un ciclista milanese di quarantacinque anni. L'uomo, che ha riportato ferite gravissime, è stato trasportato dall'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è arrivato cosciente.

L'incidiente è avvenuto sabato mattina alle otto e quarantacinque minuti, all'altezza della rotonda Boffalora-Malpensa-Magenta. Sul posto, oltre al personale sull'elicottero, sono intervenuti i soccorritori della Croce bianca di Magenta e la polizia locale.

Gli agenti, con l'aiuto dei carabinieri, hanno chiuso un tratto della strada per fare i rilievi. La dinamica non è ancora stata accertata. I rilievi sono proseguiti per tutta la mattinata rallentando il traffico nella zona.

lleso il camionista ed altri ciclisti presenti al momento dell'incidente.