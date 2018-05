Incidente stradale a Paderno: camion resta incastrato nel sottopasso

Un furgone rimasto incastrato in un sottopasso, lamiere accartocciate e lunghe code. E' questo il bilancio di quanto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Paderno Dugnano, all'altezza del sottopasso della Rho-Monza, in via Trieste.

Intorno alle 18 un furgone è rimasto bloccato sotto le volte del ponte a causa del superamento del limite massimo di altezza consentito per il transito. Il mezzo ha imboccato il sottopasso in direzione di via Battisti ma poi non è riuscito a proseguire la marcia e il veicolo ha riportato ingenti danni al cassone che si è distrutto, aprendosi.

Sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità è intervenuta la polizia locale di Paderno Dugnano insieme a un'ambulanza del 118 che ha prestato assistenza al conducente rimasto coinvolto nel sinistro, un 24enne, che è stato trasferito in codice verde in ospedale. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità nel tratto dove si sono registrati rallentamenti e lunghe code.