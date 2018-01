Camion con rifiuti speciali in fiamme sulla tangenziale Est: traffico in tilt verso Milano

Incendio in tangenziale Est all'altezza di Vimercate-Burago Molgora mercoledì mattina. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, è stato un camion adibito a trasporto di rifiuti speciali (batterie esauste). Il rogo è divampato all'altezza del km 22 nel comune di Burago Molgora in direzione Milano, come riportato da MonzaToday.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale di Arcore e diversi mezzi di vigili del fuoco da Monza e il nucleo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico) per effettuare gli accertamenti del caso.

Mercoledì mattina nel tratto si sono registrate code e rallentamenti: al momento sono presenti code per tre chilometri all'altezza delo svincolo di Vimercate Centro e Concorezzo in direzione dell'allacciamento con l'autostrada A1 Milano-Napoli.