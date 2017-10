Camion finisce fuori strada per la nebbia e rompe il metanodotto: incidente ad Opera

La Strada dell'Abbazia Mirasole chiusa e vigili del fuoco al lavoro riportare sulla carreggiata un camion finito fuori strada. E' successo mercoledì mattina ad Opera (Milano).

L'incidente, che non ha lasciato feriti, sarebbe avvenuto per cause della fitta nebbia ed ha coinvolto soltanto il camion.

Il mezzo pesante ha colpito il metanodotto, provocando una perdita. Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco con autopompa con scala, gru e gli specialisti del Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico).