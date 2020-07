Incidente sullo svincolo della Tangenziale Est di Milano, camion si ribalta: traffico in tilt

Un camion ribaltato e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto sullo svincolo tra l'Autostrada A4 Brescia-Milano e la Tangenziale Est nella mattinata di venerdì 3 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 5.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma sembra che non ci sia nessun altro mezzo coinvolto oltre al tir.

Inizialmente le condizioni del camionista, un 45ennei, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, raggiunto dai sanitari, ha rifiutato il trasporto in ospedale.