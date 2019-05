Incidente a Trezzo, camion finisce fuori strada e si ribalta in un "canale" d'acqua. Foto

Un camion fuori strada e disagi per il traffico. Incidente stradale lunedì pomeriggio a Trezzo sull'Adda, al confine con il comune brianzolo di Busnago.

All'altezza di via Brasca, a pochi metri dal centro commerciale Il Globo, il conducente di una betoniera, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e il mezzo è finito fuori strada, ribaltandosi in una sorta di canale. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Trezzo sull'Adda e il personale incaricato della rimozione del mezzo.

Le operazioni hanno richiesto diverso tempo e inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico con lunghe code dovute al transito difficoltoso e ai curiosi. Al momento non si conosce ancora la dinamica dell'incidente.