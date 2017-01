Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Torino, camion si ribalta e perde il carico: traffico in tilt

Nella mattinata di lunedì 16 gennaio un tir si è ribaltato sull'autostrada A4 Milano-Torino. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20 nel tratto tra l'uscita di Marcallo-Mesero e Novara Est (direzione Torino), secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sono in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il conducente del mezzo — l'unico ferito — è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Sul posto sono al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Traffico in tilt sull'autostrada.