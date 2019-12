Milano, camion che trasporta vagone di una metro si incastra alla rotatoria: traffico in tilt

Un tir fermo, il vagone di una metropolitana a bordo di quel mezzo e dietro un'enorme fila di auto, anche quelle ferme. Traffico in tilt mercoledì pomeriggio in zona via Padova a Milano, dove un trasporto speciale ha letteralmente paralizzato la circolazione a causa di un singolare "incidente".

I problemi sono iniziati verso le 16.30, quando il tir - un grosso camion giallo che trasportava un vagone della metro rossa - si è bloccato alla rotatoria alla fine di via Padova. Il conducente non è riuscito ad affrontare la curva ed è rimasto "nel mezzo", senza la possibilità di andare né avanti, né indietro.

Inevitabilmente in pochi minuti la situazione è degenerata. Stando a quanto riferito dalla Locale, disagi si sono verificati in via Padova, in via Palmanova e verso lo svincolo di Cascina Gobba della tangenziale, dove il traffico è andato completamente nel caos. Atm è stata costretta a deviare il percorso dei bus 44, 56 e 86 proprio a causa della chiusura della strada.

Foto - Il camion incastrato alla rotatoria