Schianto sullo svincolo tra la tangenziale Ovest e il Sempione: camion ribaltatato | Foto

Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre un camion si è ribaltato sullo svincolo tra la Tangenziale Ovest di Milano e la strada Statale del Sempione. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.45 all'altezza di Rho, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

In un primo momento le condizioni dell'autotrasportatore, un uomo di 48 anni, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente il 48enne non ha riportato gravi traumi e ha rifiutato i soccorsi. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada, sul posto con la polizia locale di Rho.