Incidente in tangenziale, camion con gasolio si ribalta: uomo grave, via chiusa e traffico in tilt

Una cisterna ribaltata su un fianco, di traverso sulle due corsie. Gasolio sull’asfalto a rendere impossibile la circolazione. E code infinite di auto costrette a stare ferme.

Mattina infernale, quella di venerdì, sull’A52, la tangenziale Nord di Milano, teatro di uno spaventoso incidente che ha coinvolto un camion che trasportava gasolio. Verso le 7.40, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si è ribaltato nel tratto tra Baranzate e il raccordo della A8 per Milano Fiera, riversando in strada - su entrambe le carreggiate - il proprio carico di benzina.

Sul posto, per prestare soccorso al conducente - un uomo di quarantotto anni - sono intervenuti un elicottero e un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno estratto il ferito dal lamiere. I soccorritori, dopo aver medicato la vittima in strada, hanno trasportato l’uomo in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Il camionista ha riportato contusioni e sospette fratture: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

VIDEO | Camion ribaltato: benzina sull'asfalto

Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla viabilità. “Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, tra Baranzate ed il raccordo per Milano Fiera, il traffico è bloccato con code sia verso Rho sia verso Monza”, informa Autostrade per l’Italia. E ancora: “Di conseguenza sulla A8 Milano-Varese è stato chiuso il bivio per il raccordo per Milano Fiera”.

“Si consigliano - prosegue la nota - i seguenti percorsi alternativi: da Varese e Como verso Rho prendere la A50 tangenziale ovest di Milano; chi invece è diretto a Monza proseguirà dritto fino in A4 dove uscirà a Cormano o Sesto San Giovanni; chi invece arriva da Milano o dalla A4 per la fiera seguirà le indicazioni per Torino ed uscirà a Pero; chi arriva dalla SP46 ed è diretto in fiera dovrà seguire, tramite la complanare di Baranzate le indicazioni per Varese e quindi uscire a Lainate da dove rientrare per Milano e prendere la A50 tangenziale ovest di Milano con uscita Rho/fiera”.

Video | Camion ribaltato: traffico paralizzato sulla Nord