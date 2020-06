Incidente in via Brocchi a Milano, tir fuori controllo travolge e devasta 7 auto in sosta

Sette auto devastate. Un tir incidentato e un camionista in ospedale. Nessun ferito grave, fortunatamente. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Brocchi a Milano nella tarda mattinata di martedì 9 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 11.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi, secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo pesante (forse per un lieve malore) abbia perso il controllo del tir travolgendo alcune automobili che erano parcheggiate.

L'uomo, un 41enne, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Città Studi. Secondo quanto trapelato non avrebbe riportato traumi importanti.