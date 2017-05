Grave incidente ad Affori, in via Pellegrino Rossi: è morta la donna travolta da un camion

Non ce l'ha fatta la pensionata travolta da un camion in via Pellegrino Rossi, nel quartiere Affori di Milano. La morte ufficiale è stata dichiarata subito dopo l'arrivo all'ospedale di Niguarda anche se le sue condizioni era apparse disperate fin da subito. Le ferite riportate dopo l'incidente - la donna era rimasta incastrata sotto l'autocarro - sono state fatali.

Sul posto dell'incidente hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale. La dinamica di quanto è accaduto è ancora al vaglio. Sembra che la donna stesse attraversando la strada ma non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali o meno. Oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna da sotto il tir.

Il traffico nella zona è andato in totalmente in tilt perché la strada - via Pellegrino Rossi - è stata chiusa da via Don Giovanni Grioli a via Armellini.

[#Incidente] Difficoltà di circolazione in via Pellegrino Rossi all'altezza di via Don Giovanni Grioli, coinvolto mezzo pesante #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 24 maggio 2017

[#Incidente] Chiusa via Pellegrino Rossi, da via Don Giovanni Grioli a via Armellini, coinvolto mezzo pesante. PL in luogo #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 24 maggio 2017