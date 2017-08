Incidente tra via Ferrari e via Campazzino: il conducente del Vito era ubriaco e al telefono

Emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di venerdì all'incrocio tra via Virgilio Ferrari e via Campazzino a Milano, schianto che è costato la vita a Luca Andrea Latella, giovane avvocato di 31 anni. Secondo quanto trapelato il conducente del Mercedes Vito, Alexander Mendoza Vivanco, peruviano di 34 anni, non era solo ubriaco (con un tasso alcolemico di 1,1) ma sarebbe stato distratto anche dal telefonino.

Poco prima del terribile schianto il cellulare che teneva vicino al cambio aveva iniziato a suonare. Lui avrebbe smesso di guardare la strada e non si è reso conto di quel puntino verde — la Mini Minor di Luca — ferma nella corsia centrale davanti al semaforo rosso. L'ha travolta con un mezzo che pesava tre volte di più distruggendo completamente la parte posteriore dell'auto del giovane avvocato.

Per Mendoza Vivanco sono scattate le manette: è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza e dalla velocità. Si trova nella casa circondariale di San Vittore e il pm Sara Arduini ha chiesto anche una misura cautelare, oltre la convalida dell'arresto. Non era la prima volta che il 34enne guidava ubriaco: la polizia stradale di Lodi lo aveva sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito e gli aveva tolto la patente per sei mesi.

Al centro delle indagini della polizia locale c'è anche il Mercedes Vito guidato dal 34enne, un mezzo con targa tedesca; veicolo che Mendoza Vivanco dice di aver preso in prestito da un amico, ma il sospetto è che sia un furgone usato da tassisti abusivi. Non solo: il peruviano risulta essere il proprietario di una quarantina di automobili e ha detto di mantenersi comprando e vendendo macchine sul web.