Incidente stradale: due giovani finiscono sotto un camion, gravissimi

Incidente stradale a Caronno Pertusella nella serata del 18 luglio in via Bergamo, davanti all'acciaieria Riva.

Alle dieci e mezza un'uato con a bordo un 19enne e un 23enne, provenienti da Garbagnate Milanese, ha urtato un veicolo di una guardia giurata per poi finire contro un camion in sosta al lato della strada, infilandosi sotto il rimorchio per poi rimbalzare sul lato opposto della carreggiata.

Sul posto i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. I due giovani sono stati accompagnati in gravi condizioni a Legnano e al Niguarda. La guardia giurata, sotto choc, è stata a sua volta portata in ospedale. E' un 53enne, sceso immediatamente dalla sua auto per soccorrere i ragazzi.

I carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni, il vigilante avrebbe svoltato in una strada dove non sarebbe consentito l'ingresso per il senso unico.