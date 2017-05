Incidente a Caronno Pertusella, auto finisce fuori strada e si ribalta: gravi quattro ragazzi

Grave incidente domenica mattina a Caronno Pertusella, al confine tra il Milanese e il Varesotto. Poco prima delle sette, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto con a bordo quattro giovani è sbandata mentre percorreva via Bergamo - una strada provinciale - ed è finita fuori strada, ribaltandosi e terminando la propria corsa ruote all’aria.

Sul posto, per prestare soccorso alle vittime, sono intervenute quattro ambulanze, un’auto medica, un elicottero del 118 e i vigili del fuoco di Saronno, che hanno dovuto lavorare a lungo sulla macchina per liberare uno dei ragazzi, rimasto incastrato tra le lamiere.

Le condizioni dei quattro - tre ragazzi di sedici, venti e ventidue anni e una ragazza di diciotto - sono preoccupanti.

Stando alle prime informazioni diffuse da Areu, tre di loro sono stati trasportati in codice rosso tra gli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda. Lievemente migliori le condizioni della quarta vittima, finita in codice giallo al pronto soccorso di Garbagnate Milanese.

In via Bergamo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Saronno: a loro sono affidati i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico schianto.