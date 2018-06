Incidente mortale a Galliate, autista di un carro funebre muore al volante: travolge e uccide una ragazza

Un incidente terribile a Galliate, sulla strada del Varallino, intorno alle 10.30 di martedì 5 giugno.

L'incidente

Dalle primissime informazioni sembra che un uomo alla guida di un carro funebre, durante il trasporto di una salma per un funerale, seguito dal corteo dei parenti, si sia sentito male. Il carro quindi avrebbe sbandato, travolgendo una giovane che in quel momento stava facendo jogging a bordo strada. L'auto ha poi terminato la sua corsa contro il muro di una casa, sfondandolo. La giovane, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata soccorsa dal personale del 118 e della Croce Rossa accorso sul posto, ma per lei non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato troppo violento.

Il malore dell'autista

Anche l'uomo alla guida del carro ha perso la vita, sembrerebbe per cause naturali, forse prima ancora di travolgere la ragazza. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Novara, che hanno estratto il corpo dell'autista dal mezzo e messo in sicurezza l'area.