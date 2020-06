Incidente a Casarile, schianto sulla statale dei Giovi: ragazze intrappolate tra le lamiere

Due auto distrutte. Due ragazze di 20 anni e un uomo di 39 in ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto sulla ex strada statale 35 dei Giovi a Casarile (hinterland Sud-Ovest di Milano) nella notte tra lunedì e martedì 16 giugno.

Tutto è successo una manciata di minuti prima della 1, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Abbiategrasso, sul posto per i rilievi, ma lo schianto è avvenuto nei pressi di un incrocio e potrebbe essere stato innescato da una mancata precedenza. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto quattro ambulanze e l'elisoccorso. Le due ragazze di 20 anni sono rimaste incastrate tra le lamiere contorte della loro auto e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno dovuto lavorare per oltre un'ora per estrarle.

Tutti e tre i feriti sono stati accompagnati in codice giallo negli ospedali Niguarda, San Carlo e Humanitas di Rozzano, nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.