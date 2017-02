Minivan contromano sul raccordo dell'A4 si schianta con un furgone: due uomini feriti

Grave incidente martedì pomeriggio sul raccordo dell’autostrada A4 nei pressi di Cascina Merlata.

Verso le 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un minivan - una Renault Espace - che viaggiava contromano si è schiantato frontalmente con un furgone bianco.

Video | Schianto tra minivan contromano e furgone (da Youreporter)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sul posto, per prestare soccorso ai quattro occupanti dei due mezzi, sono intervenuti un elicottero del 118 e due ambulanze. Fortunatamente, nonostante la grande paura, le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto e soltanto due uomini, entrambi ventenni, sono stati trasportati al San Carlo e al Niguarda.

Entrambi hanno riportato diverse ferite e contusioni, ma non sono in pericolo di vita e sono stati ricoverati in codice giallo.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Milano, che è ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire perché la Reanult abbia imboccato la strada contromano.



Allegati