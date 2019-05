Incidente a Casorate, schianto e carambola tra cinque auto: morta una donna

Una donna deceduta, cinque auto coinvolte in un maxi schianto e tre persone ferite. Tragedia nella mattinata di giovedì a Casorate, nel Varesotto.

Maxi carambola: morta una donna

L'incidente si è verificato poco prima delle 7.30 di giovedì 9 maggio in via Sempione, nel comune in provincia di Varese. Cinque in totale le auto coinvolte nella maxi-carambola in cui ha perso la vita una donna al volante di uno dei veicoli interessati dallo schianto. I primi mezzi di soccorso sono arrivati in via Sempione pochi istanti dopo la chiamata di emergenza con tre ambulanze e due automediche insieme ai vigili del fuoco di Somma Lombardo e alle forze dell'ordine.

I soccorsi

I pompieri hanno lavorato a lungo insieme ai soccorsi del 118 per estrarre i feriti dall'abitacolo e mettere in sicurezza l'area. Nel sinistro ha perso la vita una donna che era al volante di una delle vetture rimaste coinvolte nell'impatto. Altre tre persone, tra cui un ragazzo di 18 anni, sono state soccorse e trasferite in ospedale. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia locale di Casorate che ha effettuato i rilievi.