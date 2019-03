Incidente a catena sulla Cassanese: schianto tra sette auto, due feriti gravi

Incidente sulla Cassanese tra Melzo e Vignate nella mattinata di lunedì 25 marzo. Il bilancio è di sette auto devastate dall'impatto — un violento tamponamento a catena —, nove persone ferite, due delle quali trasportate in codice rosso nei pronto soccorso di Niguarda e Varese.

L'incidente

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 9, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto cinque ambulanze, due elicotteri e un'auto-infermieristica.

I feriti sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, due i più gravi: una donna di 34 anni e un uomo di 27, trasportati in codice rosso rispettivamente negli ospedali di Varese e Niguarda; le loro condizioni — secondo quanto trapelato — sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli altri sette feriti, invece, sono stati accompagnati in codice giallo e verde negli ospedali dell'hinterland.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano D'Adda. In seguito all'incidente si sono formate code chilometri lungo la strada provinciale 13 in entrambe le direzioni.