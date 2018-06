Furgoncino della scuola guida con 13 persone a bordo si schianta e ribalta: 8 feriti, uno grave

Il furgoncino che non rispetta la precedenza. Il suv che prova a frenare, ma non riesce a evitare l'impatto con il nove posti, colpito nella fiancata. E quello stesso nove posti, con in realtà tredici persone a bordo, che si ribalta e si trasforma in un groviglio di lamiere senza via d'uscita per ragazze e ragazzi.

Grave incidente poco dopo le 21 di lunedì sera a Cassano d'Adda, dove un pullmino di una scuola guida di Cassano e un'auto si sono scontrati tra loro alla rotonda sulla Padana Superiore, di fronte alla caserma dei carabinieri.

Dopo l'impatto, il furgoncino si è ribaltato ed è rimasto bloccato su un fianco, tanto che per estrarre alcune delle tredici persone che si trovavano sul mezzo - tra loro otto ragazze e ragazzi tra i venti e i diciassette anni - sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il bilancio finale è pesante: tre persone sono finite in codice verde nei pronto soccorso di Melzo, Cernusco e Treviglio, altre quattro sono state invece accompagnate in codice giallo tra gli ospedali di Monza, Milano, Vimercate e Zingonia con fratture e contusioni varie.

Le condizioni più gravi, stando a quanto riferito dai soccorritori - intervenuti sul posto con otto ambulanze, un'auto medica e un elicottero -, sono quelle di un ragazzo di 27 anni: medicato in strada, è stato poi accompagnato in elicottero al San Gerardo di Monza in codice rosso.

Sulla provinciale, dove dopo lo schianto si è formata una folla di curiosi, hanno lavorato a lungo anche i carabinieri della compagnia di Cassano, impegnati nei rilievi del caso. Stando ai primissimi accertamenti, a causare l'incidente e il successivo ribaltamento del furgoncino sarebbe stata una mancata precedenza alla rotatoria proprio da parte del pullmino, che riportava i ragazzi a casa dopo la lezione. I due conducenti, ascoltati dai militari, sono stati sottoposti all'alcol test e sono risultati "puliti".