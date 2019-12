Incidente a Cassina de' Pecchi, due donne a piedi travolte da uno scooter: una è grave

Pauroso incidente a Cassina de' Pecchi nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, poco dopo le 18. Due donne sono state travolte da uno scooter, rimando ferite, una delle due in modo serio. Sul posto sono accorse ambulanze e automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza e gli agenti della polizia locale di Cassina.

A causa dei molteplici traumi riportati nel violento schianto una dei pedoni, una 66enne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori - riferisce il 118 - la signora era cosciente. Feriti anche lo scooterista, un uomo di 70 anni, e l'altra donna a piedi, 56: entrambi sono stati trasportati in ambulanza, in giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'impatto è avvenuto in via Cassiopea, in una zona residenziale della cittadina. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente è al lavoro la locale di Cassina, che sta effettuando i rilievi del caso.