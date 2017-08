Incidente stradale: famiglia travolta mentre torna dalla festa patronale

Poteva essere una strage l'investimento avvenuto a Cassina de' Pecchi, nella provincia est di Milano, poco dopo la mezzanotte tra il 9 e il 10 agosto.

La sera di mercoledì 9 era previsto uno spettacolo pirotecnico nella frazione di Sant'Agata Martesana, in occasione della festa patronale di San Fermo. Una famiglia stava rientrando a casa a piedi, dopo i fuochi d'artificio, lungo via XXV Aprile (la strada principale della frazione), ed è stata travolta da un'automobile in corsa.

Il padre, un 46enne, ha urtato il parabrezza della vettura ed è caduto per terra. Ai soccorritori del 118, avvertiti dall'automobilista e intervenuti con due ambulanze ed un'automedica, le sue condizioni sono apparse subito molto serie ed è stato portato al San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Video - Incidente a Cassina de' Pecchi (Bennati)

Più lievi le condizioni della moglie (43 anni) e delle due figlie di 8 e 10 anni. I carabinieri di Pioltello stanno studiando la dinamica dell'investimento, che potrebbe essere stato causato dalla scarsa illuminazione della strada.