Bollate, incidente in via Kennedy: uomo ferito

Un ragazzo di 33 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Kennedy, a Cassina Nuova, Bollate (Milano).

L'uomo viaggiava a bordo di una motocicletta che si è scontrata con un'auto, attorno alle 8.40 di lunedì.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (poi declassato a giallo). Il ferito è stato trasportato all'ospedale Niguarda.

Per comprendere meglio la dinamica dello schianto in via Kennedy sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bollate.