Schianto all'alba tra due auto a Cassina de' Pecchi: feriti tre giovani, uno è gravissimo

Due auto distrutte, tre ragazzi feriti e un giovane di 24 anni gravissimo. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto all'alba di domenica 13 agosto sulla strada Statale Padana Superiore a Cassina de' Pecchi.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 7, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei giovani non sembravano disperate e la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto i soccorsi in codice giallo. Una volta sul posto i sanitari si sono resi conto che i traumi riportati dal 24enne erano più gravi del previsto: estratto dall'auto dai vigili del fuoco (era rimasto incastrato con un piede nell'abitacolo) è stato accompagnato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico, oltre a diverse contusioni sul corpo.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per i rilievi che ricostruiranno la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.