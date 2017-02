Perde il controllo del camion e si schianta contro il muro di una cascina: ferito 28enne

Un ragazzo al pronto soccorso, un camion distrutto e un muro distrutto. È il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 10 febbraio sulla strada Statale 526 dell'Est Ticino a Cassinetta di Lugagnano (Milano). Lo schianto intorno alle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il camion guidato dal 28enne si è schiantato contro il muro di cinta di una cascina. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

Foto: frame video Corriere Altomilanese