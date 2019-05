Incidente a Castano Primo, travolto da un'auto mentre attraversa la strada: gravissimo

Lotta tra la vita e la morte l'uomo di 84 anni travolto da un automobile in via Achille Grandi a Castano Primo nella mattinata di giovedì 30 maggio.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziano sia stato travolto mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d'urgenza al nosocomio. Il conducente del'auto si è fermato ed è stato identificato dai "ghisa".