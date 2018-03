Incidente a Castano Primo, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una cinta: è grave

Un uomo di 93 anni al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice rosso, una recinzione distrutta e una Ford Fusion devastata dall'impatto. È il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 21 marzo in via Trieste a Castano Primo, hinterland milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 11.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 93enne, forse per un malore, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a impattare contro la recinzione di cemento. Le sue condizioni sono subito apparse disperate: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso e l'ambulanza; successivamente l'uomo è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso di Legnano.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Castano Primo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.