Un altro grave incidente sull’A8, un'auto si schianta e si ribalta: ferito un uomo di 31 anni

Un altro incidente. Di nuovo, un veicolo fermo sull’asfalto ruote all’aria. E, ancora, soccorritori del 118 e vigili del fuoco al lavoro freneticamente per evitare il peggio.

Altro grave schianto mercoledì pomeriggio sull’Autostrada A8, teatro di un incidente avvenuto nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Verso le 16, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato più volte, finendo la propria corsa nell’ultima corsia di destra della carreggiata.

L’uomo alla guida, un trentunenne, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Varese, che lo hanno poi affidato ai soccorritori intervenuti sul posto con due ambulanze. La vittima, ferita in maniera seria, è stata portata in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio, ma non è in pericolo di vita.

Soltanto due ore prima, verso le 15, a poco più di dieci chilometri da lì, un furgoncino si è ribaltato nel territorio di Lainate sull’A8. Il mezzo, dopo essersi cappottato, ha schiacciato un’altra vettura in arrivo. Pesantissimo il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, che è di un morto e di due feriti gravissimi.

Il doppio incidente ha mandato in tilt la circolazione su tutta la A8, sia in direzione Varese - dove vengono segnalati oltre sei chilometri di coda -, sia in direzione Milano.