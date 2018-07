Incidente in viale Caterina da Forlì, urtato da uno specchietto: ciclista cade a terra, è grave

È stato urtato da uno specchietto di un'automobile ed è volato a terra: ora lotta tra la vita e la morte. Incidente nella mattinata di lunedì 2 luglio in viale Caterina da Forlì a Milano, ferito gravemente un ciclista di 67 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 10.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo lo stradone quando — secondo una prima ricostruzione della polizia locale — è stato urtato da uno specchietto retrovisore. Un urto che lo ha fatto rovinare a terra sbattendo violentemente la testa.

I sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno accompagnato il 67enne d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con un importante trauma cranico. Per i rilievi sono intervenuti sul posto gli agenti di piazzale Beccaria. A causa dell'incidente si sono formati rallentamenti in viale Caterina da Forlì all'altezza di via Fornari.