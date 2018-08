Milano, incidente sul cavalcavia: un'auto ribaltata e quattro ragazzi feriti. Le foto

'Spettacolare' incidente sul cavalcavia Buccari in zona Ortica a Milano, attorno alle 13 di venerdì. Un suv Fiat Freemont si è scontrato con una Fiat Gran Punto per cause ancora da accertare e la Punto si è ribaltata. In tutto sono quattro le persone ferite.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. I feriti sono stati poi trasportati al Niguarda e alla Clinica Città Studi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Ad avere la peggio, stando a quanto riferito dalla centrale operativa, è stata una donna di 35 anni e un ragazzo di 28. I due sono stati portati al Niguarda in giallo con ferite al torace e agli arti. Gli altri due feriti sono un 26enne e una 31enne.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per fare i rilievi e gestire il traffico. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale.