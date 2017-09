Incidente stradale sul cavalcavia Corvetto: auto contro il guard rail

Incidente stradale sul cavalcavia di piazzale Corvetto, a Milano, nel tardo pomeriggio di domenica 10 settembre. Il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto, che si è girata ed è andata a sbattere contro il guard rail. E' successo intorno alle sette meno dieci.

Nessuno degli occupanti è grave. Sul posto i mezzi dei sanitari del 118 con tre ambulanze ed un'automedica. Le persone coinvolte sono quattro, fra i 45 e i 55 anni.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per dirigere il traffico che, è rimasto bloccato in direzione San Donato.