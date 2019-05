Incidente sul cavalcavia Don Milani: ragazzo in gravi condizioni dopo un violento schianto

Lo schianto è stato violentissimo tant'è che molti residenti dei condomini della zona si sono affacciati per controllare cosa fosse avvenuto: attirati da un frastuono netto. L'auto, una Smart Fortwo, è rimasta totalmente distrutta e il conducente, un ragazzo di 21 anni, è finito in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda.

L'incidente sul cavalcavia di Lorenteggio

Terribile incidente, martedì sera, in zona Lorenteggio a Milano. Attorno alle 20.30, un'automobilista ha perso il controllo della propria autovettura sul cavalcavia Don Lorenzo Milani. L'auto è finita contro un palo, dopo aver sbattuto con tutta probabilità, stando ai rilievi della locale, contro il marciapiedi.

Un ferito in condizioni gravi al cavalcavia Milani

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il ferito, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato poi trasferito d'urgenza in ospedale. Era incosciente e la prognosi è al momento riservata.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia dalla polizia locale, arrivata con alcune pattuglie per fare i rilievi e stabilire con certezza la dinamica: a causare l'incidente, secondo le prime analisi, potrebbe essere stata una distrazione e l'alta velocità.

Le immagini video dell'incidente

