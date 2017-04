Ubriaco alle otto di mattina, travolge un uomo in moto e scappa: preso il pirata della strada

Ha centrato un ragazzo in moto che viaggiava davanti a lui. Poi, mentre la vittima colpiva una seconda motocicletta che lo precedeva, è scappato, cercando di far perdere le proprie tracce. Una fuga inutile, per lui, che è stato trovato e fermato poco dopo.

Grave incidente verso le otto di lunedì mattina sul cavalcavia Serra a Milano, dove un uomo di cinquantotto anni - peruviano, regolare in Italia - ha tamponato un quarantaduenne che viaggiava in moto ed è scappato. Nella caduta, il motociclista ha finito la propria corsa contro un altro uomo in moto, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Nonostante lo schianto, il quarantaduenne è riuscito a memorizzare la targa dell’auto e a dirla ai soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica. A quel punto, in pochi minuti, gli agenti della polizia locale si sono messi sulle tracce dell’uomo e lo hanno bloccato in piazzale Lugano, poco lontano dal luogo dell’incidente.

Il cinquantottenne, che è risultato positivo all’alcol test, è al momento accusato di lesioni e omissione di soccorso. Per lui sono scattati il fermo e la denuncia. Il motociclista, invece, è stato portato al pronto soccorso del Niguarda: le sue condizioni sono serie - nell’incidente ha riportato diversi traumi -, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soltanto sabato, i “ghisa” avevano fermato un secondo pirata della strada: un imprenditore di sessantaquattro anni che in moto, venerdì pomeriggio, aveva travolto una bimba di quattro anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Imbonati insieme a sua nonna. L’uomo, senza patente e senza assicurazione, era scappato prima di essere trovato e fermato dalla locale.