Colto da un malore in macchina, perde il controllo e si schianta contro un palo: grave

Incidente a Cerro Maggiore nel pomeriggio di venerdì 14 aprile. Un uomo di 74 anni è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Mater Domini di Castellanza dopo essersi schiantato contro un palo in via Giovanni Boccaccio. L'anziano — secondo una prima ricostruzione — avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda a causa di un malore.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco, poi lo hanno trasportato d'urgenza nel nosocomio di Castellanza. Le sue condizioni sono gravi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cerro Maggiore. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.