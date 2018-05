Travolta da un'auto mentre attraversa la strada con il cagnolino: morta una donna

Prima l'incidente mentre stava passeggiando col suo cagnolino, poi le sirene delle ambulanze e la corsa, in codice rosso, al pronto soccorso. Poi il tragico epilogo: è morta al Policlinico l'anziana di 70 anni travolta da un'auto nella mattinata di mercoledì 9 maggio in via della Chiesa Rossa a Milano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell'anziana sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna, una volta stabilizzata, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, dove è spirata poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione la 70enne stava attraversando la strada insieme al suo cane all'altezza del civico 9 ma — secondo quanto riferito dalla polizia locale — pare non fosse sulle strisce pedonali; nell'incidnete è morto anche il suo cagnolino. Il conducente dell'automobile si è fermato a prestare soccorso.