Tragedia la scorsa notte: 18enne di San Colombano muore in un incidente

Un 18enne di San Colombano al Lambro (Milano), S.P., è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì a Chignolo Po, nel Pavese.

Il giovane era in auto con due amici, anche loro di San Colombano, che sono rimasti illesi. Per cause ancora da accertare, giunta all'altezza di una rotonda, la vettura (una Polo) ha abbattuto due cartelli stradali e si è ribaltata al centro dell'incrocio.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che per oltre mezz'ora hanno cercato inutilmente di rianimare il 18enne. Nessuna conseguenza per gli altri due ragazzi che si trovavano sull'auto, il conducente e l'altro viaggiatore. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Soltanto poche ore dopo, un altro giovanissimo, 19 anni, muore in uno schianto in Liguria.