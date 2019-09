Incidente tra Inveruno e Arconate, morto Christian Andrani: il 32enne lascia una bimba

Christian Andrani è morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Legnano. Christian, il motociclista di 32 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Benvenuto Cellini a Inveruno nel pomeriggio di domenica 15 settembre.

Il grave incidente tra Arconate e Inveruno

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Legnano, ma secondo quanto trapelato pare che l'uomo — per cause in via di accertamento — abbia perso il controllo della moto e sia rovinato a terra e contro un palo della luce.

Le condizioni di Christian sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 32enne, stabilizzato dai sanitari, è stato successivamente accompagnato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dove è morto poco dopo.

Chi era Christian Andrani

Christian lascia una bambina piccola. E' soprattutto a lei che corre il pensiero dei tanti amici che in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio sulle proprie pagine sui social network. In tanti ricordano quanto il 32enne fosse solare e quanto amasse la sua bimba.