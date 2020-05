Incidente in corso Venezia: donna in bicicletta travolta da un'automobile sulla ciclabile

Una Citroen C3 sulla pista ciclabile e una donna di 41 anni al pronto soccorso del Policlinico. È il bilancio di un incidente avvenuto sul nuovo tracciato riservato alle bici in Corso Venezia nella mattinata di martedì 26 maggio.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma l'automobile avrebbe invaso la pista ciclabile proprio mentre stava sopraggiungendo la 41enne in bicicletta.

La donna, soccorsa da un'ambulanza, è stata trasportata i codice verde al Policlinico. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

La pista ciclabile procede verso Sesto

Nel frattempo proseguono i lavori sul percorso ciclabile che nelle prossime settimane collegherà Sesto San Giovanni a piazza San Babila: gli operai hanno tracciato i primi 1.600 metri sui circa 6 chilometri totali.