Si scontra con un blindato dell'esercito: ciclista cade, in ospedale in codice rosso

Brutta disavventura, domenica 21 ottobre, per un uomo di 34 anni che si trovava in bicicletta in via Imbonati (zona Maciachini). Il ciclista ha avuto un incidente con un mezzo blindato dell'esercito ed è finito in ospedale in codice rosso.

Il blindato era impegnato nel sorpasso del ciclista. L'impatto è stato violento e il 34enne ha sbattuto la tsta per terra, riportando un importante trauma cranico. Sul posto la polizia locale, secondo la quale il sorpasso sarebbe stato eseguito in modo corretto e sarebbe stato il ciclista a sbandare.

L'uomo è stato soccorso sia dai militari sia dai sanitari del 118. Poi è stato portato al Niguarda.