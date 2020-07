Grave incidente stradale a Cuggiono, ciclista 56enne portato in ospedale con l'elisoccorso

Per motivi ancora da capire ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto per terra. Ora è in gravi condizioni in ospedale. Vittima dell'incidente è un uomo di 56 anni.

L'incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 127, a Cuggiono (Milano). A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto ha inviato ambulanza ed elisoccorso.

Il ferito, stando a quanto riportato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l'uomo ha riportato un'importante trauma alle gambe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cuggiono, per fare i rilievi e studiare la dinamica.