Ciclista investito, trasportato in ospedale in elicottero: è gravissimo

Un ciclista di 70 anni è stato investito in via Cascina Nuova a Lacchiarella, periferia sud di Milano, verso le 16 del 23 ottobre. L'uomo, 70 anni, a causa dell'impatto ha riportato gravissimi traumi. Sul posto due ambulanze e un elisoccorso del 118, che ha trasportato la vittima all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale cittadino, dove gli è stata attribuita una prognosi riservata. Allertati dell'incidente vigili del fuoco e la polizia locale, a lavoro per chiarire la dinamica dello schianto.