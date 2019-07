Truccazzano, attraversa l'incrocio senza dare la precedenza: ciclista travolto, è gravissimo

Avrebbe attraversato l'incrocio tra due Provinciali senza dare la precedenza. E in quel momento sarebbe stato centrato in pieno da un'auto.

Gravissimo incidente domenica pomeriggio a Truccazzano, nel Milanese, dove un uomo di settantaquattro anni - un ciclista amatoriale residente a Inzago - è stato investito da una Fiat Punto guidata da un settantenne residente a Caravaggio.

Lo schianto è avvenuto alle 17.25 proprio all'incrocio tra la Rivoltana e la Cerca. Lì, stando agli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, il 74enne avrebbe impegnato la strada senza rispettare la precedenza e sarebbe stato travolto dalla Punto. Sbalzato al suolo, il ciclista ha riportato contusioni e ferite su tutto il corpo e un gravissimo trauma cranico. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118, il 74enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Melzo e poi trasferito al Fatebenefratelli, dove si trova in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Il conducente della Punto è invece stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Melzo. I militari lo hanno sottoposto all'alcol test - a cui è risultato negativo - e hanno appurato che tutti i documenti fossero in ordine.